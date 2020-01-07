Berlin’in göbeğinde ‘büyük sefalet’

Almanya’nın başkenti Berlin’de ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg’deki 290 dairesi 54 iş yeri bulunan bina, içinde yaşayanları canından bezdirdi. Çok sayıda Türk’ün de yaşadığı binada, bir cinayet, tecavüz, çok sayıda adam yaralama suçları işlenirken, bina sakinleri çocuklarını kapının önüne bile göndermeye korkuyor. Apartmanın koridorlarında uyuşturucu satıcıları da var, merdivenlere minder serip yatan evsizler de.
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Berlin Senatosu’nun dar gelirli aileler için kamulaştırdığı apartmanda güvenlik sorunlarının yanı sıra en çok şikâyet edilen konulardan bazıları da binanın içi ve dışında hiçbir tadilatın yapılmaması, dairelerdeki arızaların giderilmemesi, çöplerin toplanmaması da var. Bu yüzden bina sakinleri bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasından da endişeli.
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En büyük sorun ise hiç kimsenin bu binada kalanların yaşadıkları sıkıntılarla ilgili çığlığını duymaması. Bina sakinlerinin sorunlarına çözüm bulmak için kurdukları ‘Kiracılar Konseyi’nin Başkanı Ercan Yaşaroğlu ve yardımcısı Celalettin Aktürk ile kiracılardan Wilfried Pietzner, Açelya İlgülen, Gülcan Tunalı, Kadriye Göbüt ve Muharrem Tunalı, yaşadıkları tüm sıkıntıları Hürriyet’e anlattı.
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Konsey Başkanı Ercan Yaşaroğlu: “Binanın kamulaşmadan önce de sorunları vardı. Güvenlik sorunu var. Uyuşturucu satıcıları binanın çevresinde ve içinde bağımlılara uyuşturucu satıyor. Binanın önünde, çocukların oyun alanında cinayet işlendi. Aralarında husumet olan gruplar burada randevulaştı. Sonra da hesaplaştılar. Bina içinde tecavüz olayı gerçekleşti. Adam yaralamaları ise hiç saymıyorum bile. İnsanlar korkuyor.”
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Binada 32 yıldır kiracı olan Celalettin Aktürk: “Bina yönetimine ulaşamıyoruz. Kapılar kırık, asansörler arızalı. Binanın neredeyse her yerinde uyuşturucu bağımlılarının kullandığı iğneler var. Evlerin içindeki arızalar bile giderilmiyor. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz.”
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32 yıldır binada yaşayan Wilfried Pietzner: “Ben emekliyim. Binanın önünde eskiden komşularımızın çocukları kapının önünde oynar ve bizler onların gürültüsünü duyardık. Şimdi evsizler, kriminal insanlar ve pislik nedeniyle kapının önünde çocuklar oynayamıyor. Çocuklar tek başına dışarıya bile çıkamıyor.”
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İki çocuk annesi Gülcan Tunalı: “Ben 24 yıldır binada kiracıyım. Son iki yılda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Eve girip çıkarken korkuyoruz. Binanın ikinci katının koridorlarına kadar evsizler giriyor. Kapılar bozuk olduğu için kimin girip çıktığı belli değil. Bazen koridorda yatanların, kim olduğu belli olmayan kişilerin üzerinden atlayarak evimize giriyoruz.”Gülçin Kırdak: “Çocukluğumdan beri ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg’de yaşıyorum. 11 yıldır da bu binadayım. Üç aydır musluğum bozuk. Gelip yapmaları için yönetime ulaşamıyorum bile. Bizi kimse ciddiye almıyor. Kendi alacakları olunca kapıya dayanıyorlar. Ancak sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Uyuşturucu satıcıları ve iğnecileri polise bildiriyoruz. Ancak polis de duyarsız. Eskiden geliyordu, şimdi onlar da gelmiyor. Polis de buradaki olağan dışı duruma alıştı.”
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İki çocuk annesi Açelya İlgülen: “Beş yıl önce taşındım. Binanın önü tuvalet gibi kullanılıyor. Çocuklar üzerine basıp düşüyorlar. Hijyen olarak büyük dertlerimiz var. Herkes buraya tuvaletini yapıyor. Bu hastalığa yol açacak. Dünyanın en önemli kentlerinden Berlin’in merkezinde pislik içinde böyle bir bina olur mu? Var işte. Bina yönetimi temizlik yapmıyor. Burada insanların yaşadığını bilsinler.”
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Binanın en eski sakinlerinden Kadriye Göbüt: “Bizler eskiden burada mutluyduk. Son dönemlerde sorunlar arttı. Sadece bizim değil, esnafın da sorunları var.”
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Binada 24 yıldır yaşayan Muharrem Tunalı: “Apartmanın duvarları tuvalet gibi kullanılıyor. Bu pislik içinde bizi yaşatıyorlar. 290 kiracı bu pisliği çekiyor.”
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* Ercan Yaşaroğlu ve Muharrem Tunalı, binanın ikinci katındaki koridorda uyuyan bir evsizi göstererek “Bu burada yatarken kiracılar evlerine girip çıkıyor. Kabul edilecek bir durum değil” diye isyan ettiler.