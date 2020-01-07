Berlin’in göbeğinde ‘büyük sefalet’

İki çocuk annesi Gülcan Tunalı: “Ben 24 yıldır binada kiracıyım. Son iki yılda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Eve girip çıkarken korkuyoruz. Binanın ikinci katının koridorlarına kadar evsizler giriyor. Kapılar bozuk olduğu için kimin girip çıktığı belli değil. Bazen koridorda yatanların, kim olduğu belli olmayan kişilerin üzerinden atlayarak evimize giriyoruz.”Gülçin Kırdak: “Çocukluğumdan beri ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg’de yaşıyorum. 11 yıldır da bu binadayım. Üç aydır musluğum bozuk. Gelip yapmaları için yönetime ulaşamıyorum bile. Bizi kimse ciddiye almıyor. Kendi alacakları olunca kapıya dayanıyorlar. Ancak sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Uyuşturucu satıcıları ve iğnecileri polise bildiriyoruz. Ancak polis de duyarsız. Eskiden geliyordu, şimdi onlar da gelmiyor. Polis de buradaki olağan dışı duruma alıştı.”