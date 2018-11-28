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Ben değil, o işlerle karım ilgileniyor

Bu fotoğraftaki üç ünlünün nasıl bir ortak özelliği var sizce? Hepsinin de ünlü birer oyuncu olması dışında elbette. Her ne kadar farklı ülkelerde yaşıyor olsalar da onları bir ortak noktada buluşturan ve meslekleriyle ilgisi olmayan bir özellik var.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
28.11.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:
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Ben değil, o işlerle karım ilgileniyorNext

O ünlülerin ortak noktası hiçbirinin sosyal medya kullanmaması. Yani günümüzde birçok ünlünün kariyerine yardımcı olmak amacıyla kullandığı sosyal medyanın yanından bile geçmiyor bu ünlüler. Elbette sadece onlar değil onlar gibi başkaları da var. Bakalım kimler o sosyal medya kullanmayan ünlüler.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: sosyal medya , instagram , facebook

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