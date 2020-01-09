Bellevue’de, renkli yeni yıl resepsiyonu

Sofuoğlu, “Dışişleri Bakanı olarak katıldığınızda güzel mesajlar verdiniz. Şimdi yeni mesajlara ihtiyacımız var. O nedenle sizi aralık ayında yapacağımız etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Steienmeier, Sofuoğlu’na “İyi bir kılıf buldun” diye takılarak, birlikte gülüştüler.