Bellevue’de, renkli yeni yıl resepsiyonu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Bellevue Sarayı’nda yeni yıl resepsiyonu verdi. Resepsiyona, yargı, emniyet, itfaiye, önde gelen meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yöneticiler, yaptıkları farklı çalışmalarla topluma katkıda bulunanlar, Başbakan Angela Merkel, hükümet üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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Sabah saat 10.00’da başlayan yeni yıl tebrik kabul töreni yaklaşık üç saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve eşi, üç saat boyunca 250’yi aşkın davetliyle el sıkışarak, yeni yıl dileklerini ve hediyelerini kabul etti.
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Başbakan Angela Merkel resepsiyona Bakanlar Kurulu’yla geldi. Ancak davetli olmalarına rağmen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in resepsiyona gelmemesi, “Kabine revizyonu mu?” yorumlarına neden oldu.
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Hükümetin küçük ortağı CSU Lideri Markus Söder, Başbakan Merkel’i hükümetin ikinci yarı döneminde kabinesinde değişiklik yapmaya çağırmıştı. Söder, “Nasıl bir futbol maçında ikinci yarıda oyuncu değişikliği yapılıyorsa, mart ayında ilk yarıyı tamamlayacak olan hükümetin de gençleşmesi, kendini yenilemesi gerekir” demişti. Söder’e, hükümetin büyük ortağı CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de destek verdi.
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Söder, “Hangi bakanlar?” sorusuna isim vermemiş, ancak ekonomi ve eğitimde Almanya’nın yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Resepsiyonda bakanlarıyla şakalaşan Başbakan Merkel’in keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.
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Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier’le tokalaştıktan sonra salona yönelen Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’u kolundan tutarak, “Nereye gidiyorsun, burada kal” diye toplu fotoğraf için çağırdı.
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Resepsiyona bu yıl Türk toplumundan da 8 davetli katıldı. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier’i derneklerinin 25’inci kuruluş yıldönümü kutlamasına davet etti.
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Sofuoğlu, “Dışişleri Bakanı olarak katıldığınızda güzel mesajlar verdiniz. Şimdi yeni mesajlara ihtiyacımız var. O nedenle sizi aralık ayında yapacağımız etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Steienmeier, Sofuoğlu’na “İyi bir kılıf buldun” diye takılarak, birlikte gülüştüler.
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Resepsiyona katılan ‘Hamburg MUT’ adlı tiyatro yöneticisi Mahmut Canbay, Steinmeier ile ve eşi Büdenbender’e iki bilet hediye etti. Bu yıl davetli listesinde Müslüman cemaatlerden hiçbir ismin olmaması dikkati çekti.