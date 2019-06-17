Bella Thorne’dan şantajcıya görülmemiş cevap

Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi.
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