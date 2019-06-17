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    Haberler >Dünya>Bella Thorne’dan şantajcıya görülmemiş cevap

    Bella Thorne’dan şantajcıya görülmemiş cevap

    ABD'li ünlü isim Bella Thorne, özel görüntülerini ele geçiren ve rahatsızlık veren hacker'ının tehdidine beklenmedik bir cevap verdi.

    Fotoğraf: instagram
    17.06.2019 - 15:45 | Son Güncelleme:
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    Bella Thorne’dan şantajcıya görülmemiş cevapNext

    Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi.

    Etiketler: şantaj , tehdit

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