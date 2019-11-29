Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bekçilik sözlü mülakat sonucu için kritik saatler! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Polis Akademisi Başkanlığının açıklayacağı bekçilik sözlü mülakat sonuçları, çarşı ve mahallelerde görev yapacak olan genç personellerin göreve başlamasına olanak tanıyacak. 81 ilde gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, İstanbul'da 1000 ve Ankara'da 500 olmak üzere 81 ilde 8 bin personel alımına olanak tanıyacak. Çarşı ve mahallelerde görev yapacak olan personeller, bekçilik sözlü mülakat sonuçları sonrasında belirlenecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığında açıklanacak. Her ikisinin ortak olarak yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçlar, akademinin internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasının yapılacağı tarih hakkında bazı bilgiler...
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Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için akademiden herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor, dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı düşünülüyordu.
Ancak Polis Akademisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
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Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.
Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.
Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.
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Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.
Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.
İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.
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Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.
Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.
Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.