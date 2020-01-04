Bekçilik mülakat sınav sonuçları açıklandı.. E-Devlet bekçilik sonuçları sorgulama ekranı.. Yedek adaylar ne olacak?

Bekçilik mülakat sonuçları az önce Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru ile resmen açıklandı. Bekçilik sonuçları www.pa.edu.tr internet sitesinden şuan sorgulanabiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yedek adaylar için süreç nasıl işleyecek sorusu da merak edilen konular arasında. İşte Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama sayfası ve detaylarPolis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre;Bekçilik mülakat sonuçlarına heyecanlı bekleyiş son buldu. Bekçilik sınav sonuçları az önce Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan PA'dan duyuruldu. 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bekçilik mülakat sınav sonuçları 1. ve 2. dönem sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden açıklandı 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.
2
YEDEK ADAYLAR SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır. Tüm adaylara ilanen duyurulur.
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti. Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.