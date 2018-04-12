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TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Başka işe de yarıyorlar! Şaşıracaksınız...

    Başka işe de yarıyorlar! Şaşıracaksınız...

    Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

    Fotoğraf: Google ücretsiz
    12.04.2018 - 08:04 | Son Güncelleme:
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    Başka işe de yarıyorlar Şaşıracaksınız...Next

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    Etiketler: icat , Teknoloji , DETAY

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