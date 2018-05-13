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    Haberler >Gündem>Başbakan Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda

    Başbakan Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda

    Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katıldı.

    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 19:18 | Son Güncelleme:
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    Başbakan Yıldırım Dumanlı YaylasındaNext

    Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nda kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan bir grup genç de eşlik etti.

    Etiketler: yıldırım , gündem

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