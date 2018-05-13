Başbakan Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nda kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan bir grup genç de eşlik etti.
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