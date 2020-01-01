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AA
Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 10:20, /

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye’nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır’da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi. Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin inceleme ve denetlemelerde bulundukları birliklerdeki Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu. Akar'ın davetlisi olarak ziyaretlere eşlik eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı da mini konser verdi.

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