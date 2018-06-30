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'Evlenmeyi ben istemedim'

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık beraberliğinin ardından ilişkisi ve biten evliliği hakkında ilk kez konuştu.

Hürriyet Haber
30.06.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:
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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık beraberliğinin ardından ilişkisi ve biten evliliği hakkında ilk kez konuştu.Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, "Tanıştığımızda ben 16, o 46 yaşındaydı. Hiçbir şeyden pişman değilim ama bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Şimdi böyle ilişkilere bakınca baştan “Yürümez” diyorum." dedi...

Etiketler: derya tuna

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