'Evlenmeyi ben istemedim'

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık beraberliğinin ardından ilişkisi ve biten evliliği hakkında ilk kez konuştu.Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, "Tanıştığımızda ben 16, o 46 yaşındaydı. Hiçbir şeyden pişman değilim ama bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Şimdi böyle ilişkilere bakınca baştan “Yürümez” diyorum." dedi...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.