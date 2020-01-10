Ayrılık ile ilgili çarpıcı iddia: Bu fotoğraf yüzünden gitmişler
İngiliz kraliyet ailesinde yaşanan ve dünyayı sarsan ayrılık iddiasıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Bu iddiaya göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılma kararının ardındaki "sır" yeni yıl öncesi yayınlanan bu fotoğrafta gizli.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS
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KİMSE GAFİL AVLANMADI
Prens Harry ve Meghan Markle'ın sırdaşı olarak da bilinen gazeteci Tom Bradby, görev yaptığı ITV kanalında konu ile ilgili bir programa katıldı. Bradby, Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılık açıklamasının ne Kraliçe'yi ne de ailenin diğer üyelerini gafil avladığını ileri sürdü. Tom Bradby, bunun zaten bilinen ve beklenen bir durum olduğunu ifade etti.
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AİLE KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Tom Bradby'nin ileri sürdüğüne göre İngiliz kraliyet ailesi de tıpkı İsveç monarşisinde olduğu gibi bir küçülmeye gidecekti. Prens Harry ve Meghan Markle'a da bu yeni yapılanma içinde kendilerine yer olmadığı da söylenmişti.
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Bradby'ye göre Kraliçe'yi öfkelendiren, torunu ile eşinin kararı değil bu kararı açıklamak için seçtikleri zamanlama. Ünlü gazeteci, Kraliçe'nin Prens Harry'yi ve eşini Instagram hesaplarında paylaştıkları açıklamayı yapmamaları konusunda uyarmıştı.
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Bir süredir kraliyet ailesinin küçülmeye gideceği konuşuluyordu. Buna göre Kraliçe 2. Elizabeth, hemen ardından gelen veliahtı Prens Charles ve Prens William ile onun çocukları ile sınırlandırılacaktı aile. Yani tahtın ön sıradaki varisleriyle. Diğer üyeler ise aileden çıkarılacak ve kendilerinden resmi görevlerde aileyi temsil etmeleri beklenmeyecekti.
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Zaten yeni yıl öncesi yayınlanan bu fotoğraf da bunun kanıtlarından biri olarak gösteriliyordu.
Tom Bradby'in iddiasına göre bu durumu bilen Prens Harry ve Meghan Markle, yeni yapılanmadan önce davranarak kraliyet ailesinden çekildiklerini açıkladı.
Benzer bir uygulama İsveç kraliyet ailesinde de yapıldı. Kral'ın yayınladığı bir genelge ile aileyi temsil görevi, sadece eşi ve kendisi ile veliahtı olan büyük kızı Prenses Victoria ve onun ailesiyle sınırlandırıldı. Diğer çocukları ise unvanlarını taşımayı korusalar da kraliyet ailesinden çıkarıldı. İsveç Kralı'nın küçük kızı Prenses Madaleine "Bu kararın olumlu olduğunu düşünüyorum. Böylece çocuklarım hayatlarını kendi istedikleri gibi şekillendirecekler" diye yorumlamıştı.
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MİNİK ARCHIE'YE NASIL BAKACAKLAR?
Sadece Birleşik Krallık'ta değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı Prens Harry ile Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden ayrılma kararı. Bu kararla ilgili olarak her an yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Meraklıların cevap aradığı yeni sorular ortaya atılıyor. En çok merak edilenlerden biri de çiftin "bağımsız olma" kararından sonra nasıl geçineceği.
Özellikle bu "kazanç" konusu en üzerinde en çok konuşulan ve fikir yürütülen ayrıntılardan biri. Çiftin, ABD'de iş kurduğu, Meghan Markle'ın moda sektörüne gireceği, kraliyet ailesi üyesi olmalarından kaynaklanan özellikleri nedeniyle çiftin astronomik reklam gelirleri elde edeceği söylenenler arasında. Bütün bunlar olası elbette. Peki şu anki durumda Prens Harry ve Meghan Markle nasıl geçinip çocukları Archie'ye nasıl bakacaklar?
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NEREDEN NE KADAR GELİR ELDE EDECEKLER?
Çift, henüz açıklamamış olsa da bundan sonrası için planları var elbette. Ama öte yandan da her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinden bağımsız yaşayıp kendi gelirlerini elde etmeye karar vermiş olsalar da şu anda bile Prens Harry'nin ailesinden kaynaklanan hatırı sayılır bir geliri var çekirdek ailenin. Bunu da reddedip reddetmedikleri ise şu an bilinmiyor. Bakalım Prens Harry ile Meghan Markle nereden ne kadar gelir elde edecekler...
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FONDAN GELEN PARA
Prens Harry, babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'e hatta babasına bile böyle bir duyuru yapacağını, açıklamayı sosyal medyadan paylaşmadan sadece 10 dakika önce söylemiş olsa da Prens Charles'tan kaynaklanan sabit bir geliri var. Prens Charles'ın bağlı olduğu fondan yıllık 2 milyon pound geliri almaya devam edecek Prens Harry.
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HATIRI SAYILIR MİRAS
Bu arada Prens Harry'ye annesi Prenses Diana'dan kalan 20 milyon pound, Kraliçe 2 Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe'den kalan 7 milyon pound değerindeki mirası da yabana atmamak gerek. Bu arada Prens, 10 yıl boyunca orduya hizmet ettiği için 450 bin pound değerinde bir maaşı da var.
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ÇİFTİN GİDERLERİ DE YÜKSEK
Çiftin bunca sabit gelirinin yanı sıra yüksek miktarda gideri de var. Özel sekreterlere ödenen paralar, dadının maaşı gibi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik giderlerinin ise İngiltere'de halkın vergilerinden elde edilen gelirle ödeneceği belirtildi.
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DÜĞÜN HEDİYESİNİ GERİ VERMEYECEKLER
Bunlara ek olarak Prens Harry ve Meghan Markle'ın gelecekte sosyal medya ve reklam anlaşmaları yaparak hatırı sayılır bir servet kazanma ihtimalinin de yüksek olduğu söyleniyor. Hatta bazı uzmanlara göre Markle ve Prens Harry gelecek 10 yılın en çok kazanan ünlü çifti olmaya aday.
Bunun yanı sıra Kraliçe'nin düğün hediyesi olarak verdiği ve 2.4 milyon pound harcanarak dekore edilen Frogmore House da çiftte kalacak.
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KRALİÇE'NİN UYARILARINI DİNLEMEDİ
Bu arada dünyayı sarsan olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Prens Harry'nin bu kararı aylar süren tartışmalar ve düşünme sürecinden sonra aldığı. Hatta iddialara göre Kraliçe'nin de bundan haberi vardı. Fakat Prens Harry, babaannesinin "Bunu uygulamadan önce babasıyla etraflıca konuşması, biraz daha düşünmesi yolundaki" uyarılarını hiçe saydı.
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DOĞUM GÜNÜ SÖNÜK GEÇTİ
Prens Harry'nin bu tavrının en çok üzdüğü kişi ise ağabeyi Prens William oldu basına yansıyan haberlere göre. Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın dünkü doğum günü de bu yüzden sönük geçti. 38 yaşına giren Middleton'ın, ailenin kutlama için buluşacağı Kensington Sarayı'na girerken solgun olması da dikkatlerden kaçmadı. Bunun nedeninin ise eşi Prens William'ın büyük üzüntüsü olduğu belirtiliyor.
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WILLIAM ÇOK ÜZGÜN
Her ne kadar zaman zaman kardeşçe gerilimler ve kıskançlıklar yaşasalar da hatta son zamanlarda birbirlerini seyrek görseler de bu ayrılık kararından en çok etkilenin kişinin Prens William olduğu basına yansıyan iddialar arasında.
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ANNE SÖZÜ DİNLEMEDİ
Prens Harry'nin evlilik kararını açtığında Prens William'ın verdiği tepki de tekrar gündeme geldi. İleri sürülenlere göre Prens William kardeşine "anne sözü dinlemesi" gerektiğini söyleyip Prenses Diana'nın geçmişte kendilerine söylediği "İyi tanımadığınız biriyle evlenmeyin" sözünü hatırlattı. Bu ise Prens Harry'yi kızdırmaktan başka bir işe yaramadı. O noktadan sonra da geçmişte birbirlerinden asla ayrılmayan iki kardeşin arasında bir gerilim yarattı. Bu gerilim de sonunda kopma noktasına geldi.
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OĞLUNU LONDRA'YA GETİRMEMİŞ BİLE
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kanada'da ailece geçirdikleri tatilin ardından Londra'ya dönen Meghan Markle, üç gün sonra yeniden ülkeden ayrıldı. Markle'ın, oğlu Archie'yi dadısıyla birlikte bıraktığı Kanada'ya geri döndüğü söyleniyor. Prens Harry ise olup bitenleri değerlendirmek ve ailesiyle görüşmek için bir süre daha Londra'da kalacak.
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DOĞUM GÜNÜNÜ GÖLGELEDİ
İki kardeş ve iki elti arasındaki gerilimi gündeme getirenler de Meghan Markle ile Prens Harry'nin bu büyük kararı açıklamak için seçtikleri tarihe dikkat çekiyor. Bu açıklama Kate Middleton'ın doğum gününden bir gün önce yapıldı. Middleton'ın doğum günü için bir araya gelen aile ise kutlamalar sırasında bu olayın gerginliğini yaşıyordu. Bazı çevreler Markle'ın bilerek bu tarihi seçtiğini, Middleton'ın yeni yaş kutlamasına gölge düşürmek istediğini ileri sürdü.
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DÜĞÜNDE HAMİLELİK AÇIKLAMASI
Çiftin, Markle'ın hamilelik haberini de aileye Prense Eugeni'nin Jack Brooksbank ile evlendiği törende verip ertesi gün de resmi duyuru yaptığı böylece görkemli düğünü gölgelemeye çalıştığı iddiaları tekrar gündeme geldi. Bu duruma gelinin annesi Sarah Ferguson da sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.
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MEGXIT, BREXIT'TEN HIZLI OLDU
Bu arada Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılık kararının sosyal medyada #megxit olarak adlandırıldığını ve bunun "brexit" kelimesine bir gönderme içerdiğini hatırlatalım. Sosyal medyada birçok kullanıcı, olan biteni "Megxit, Brexit'ten daha hızlı oldu" şeklinde yorumluyor.
DEPO PHOTOS. AP, AFP, REUTERS
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BABA MARKLE'IN HAYAL KIRIKLIĞI
Çiftin kararına aile üyelerinden gelen tepkiler de merak konusu. İngiliz kraliyet ailesinin tepkileri resmi kanaldan açıklanmadı, saraya yakın kaynaklardan alınan bilgiler ve iddialar üzerine kurulu. Meghan Markle'ın geçinemediği babası ise US Weekly'ye yaptığı açıklamada "Sadece hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebileceğim" dedi.