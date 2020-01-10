Ayrılık ile ilgili çarpıcı iddia: Bu fotoğraf yüzünden gitmişler

Zaten yeni yıl öncesi yayınlanan bu fotoğraf da bunun kanıtlarından biri olarak gösteriliyordu.



Tom Bradby'in iddiasına göre bu durumu bilen Prens Harry ve Meghan Markle, yeni yapılanmadan önce davranarak kraliyet ailesinden çekildiklerini açıkladı.



Benzer bir uygulama İsveç kraliyet ailesinde de yapıldı. Kral'ın yayınladığı bir genelge ile aileyi temsil görevi, sadece eşi ve kendisi ile veliahtı olan büyük kızı Prenses Victoria ve onun ailesiyle sınırlandırıldı. Diğer çocukları ise unvanlarını taşımayı korusalar da kraliyet ailesinden çıkarıldı. İsveç Kralı'nın küçük kızı Prenses Madaleine "Bu kararın olumlu olduğunu düşünüyorum. Böylece çocuklarım hayatlarını kendi istedikleri gibi şekillendirecekler" diye yorumlamıştı.