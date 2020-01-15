MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAyaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı
GeriMagazin Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:12, /

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla seçilen 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gece, ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Törene iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Pınar Altuğ üstlendi.

2

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Saba Tümer, tören öncesi odasında çekilen fotoğrafı “Dersime çalışıyorum” notuyla paylaştı.

3AFİLİ AŞK’A 3 ÖDÜL BİRDEN

AFİLİ AŞK’A 3 ÖDÜL BİRDEN

‘En iyi TV romantik komedi dizisi’ seçilen “Afili Aşk”, başrol oyuncuları Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul’a da ‘en iyi TV romantik komedi kadın ve erkek oyuncusu’ dallarında ödül getirdi.

425. YIL KUTLAMASI

25. YIL KUTLAMASI

Gecenin yıldızı, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Haluk Levent’ti. Sanat hayatının 25’inci yılını kutlayan ünlü rock’çıya gecede özel ödül verildi. Törende sahneye de çıkan Haluk Levent, “Acılara Tutunmak” adlı şarkısında Aras Bulut İynemli ile düet yaptı.

5SETLERİ ÖZLEDİM

SETLERİ ÖZLEDİM

Törenin en dikkat çeken isimlerinden biri Serenay Sarıkaya’ydı. İddialı kostümüyle bakışları üzerinde toplayan Sarıkaya, “Alice”teki performansıyla ‘en iyi müzikal tiyatro kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

6

Dizi setlerine dönmek istediğini söyleyen oyuncu, “‘Alice’ şu an çok ağır basıyor ama dizi setlerini de çok özledim doğrusu” dedi.

7

Serenay Sarıkaya ve Taner Ölmez tören sonrası ayaküstü sohbet etti.

8

‘En iyi TV dizisi erkek oyuncusu’ seçilen Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu’na evlenme teklif ettiği iddiasına yanıt verdi: “Doğru değil, haberleri görünce şaşırdık.”

9

“En iyi yarışma programı” seçilen “O Ses Türkiye”nin ödülünü Acun Ilıcalı aldı.

10

Özge Özpirinçci yakın dostu Buğra Gülsoy’la birlikte objektife poz verdi.

11

Çağla Şıkel’in sunduğu “Çağla ile Yeni Bir Gün”, ‘en iyi moda, sağlık ve seyahat programı’ seçildi.

12

Melisa Şenolsun, ‘yılın yükselen yıldızı’ seçildi.

13

“MasterChef Türkiye”nin ödülünü jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna aldı.

14

Deniz Baysal “7. Koğuş Mucize” filmiyle ‘en iyi sinema kadın oyuncusu’, eşi Barış Yurtçu ise solisti olduğu Kolpa grubuyla ‘en iyi müzik grubu’ ödülünü aldı.

15

Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da”, ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ seçildi.

16

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Ayça Ayşin Turan Dijital-internet kadın oyuncusu ödülünü kazandı

17

Hande Yener ‘en iyi kadın şarkıcı’ seçildi. Ödülü 4 yıllık küslüğün ardından eylül ayında barıştığı Berksan verdi.

18

Merve Özbey, “Devran” ile ‘ ‘en iyi albüm’ ödülünü aldı.

19

Cem Öğretir, ‘en iyi haber programı erkek sunucu’ ödülünü kazandı.

20

Cenk Eren, “Selda Bağcan Şarkıları” ile ‘en iyi proje albümü’ ödülünün sahibi oldu.

21

En İyi Arabesk fantezi erkek sanatçısı Alişan oldu

22

Talk show programı: Eser Yenerler Show

23

Yardımcı kadın oyuncu: Merve Çağıran (Çarpışma)

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi