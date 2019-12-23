ATA AÖF sınav yerleri OBS üzerinden açıklandı | OBS sınav giriş belgesi sorgulama linki
Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. ATA AÖF sınav giriş belgesi OBS (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden erişime açıldı. Sınav yerleri bilgisini edinmeye çalışan açıköğretimliler, OBS girişi yaparak sınav giriş belgesini almaya çalışıyor. İşte OBS ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama linki...
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına günler kala, öğrencilerin gözü sınav yerleri bilgisine çevrilmişti. ATA AÖF güz dönemi final sınav yerleri sınav tarihine günler kala belli oldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi sınav gününde gerekli olan belgelerden biri, bu nedenle AÖF'e kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekiyor. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde belirlenen sınav merkezinde gerçekleşecek Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA
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SINAVDA GEREKLİ BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:
T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,
Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,
Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.