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Aşure günü ne zaman bitecek? İşte Muharrem ayının biteceği tarih
Muharrem ayı ile başlayan Aşure yapma ve dağıtma etkinliği içine giren vatandaşlar Aşure Günü ne zaman bitecek sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" ne zaman bitiyor sorusu internette en çok aranan konular arasında geliyor. Peki Aşure Günü ne zaman bitecek?
Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1440 hicri yılından, 1441 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.
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