Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Aşure günü ne zaman bitecek? İşte Muharrem ayının biteceği tarih

    Aşure günü ne zaman bitecek? İşte Muharrem ayının biteceği tarih

    Muharrem ayı ile başlayan Aşure yapma ve dağıtma etkinliği içine giren vatandaşlar Aşure Günü ne zaman bitecek sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" ne zaman bitiyor sorusu internette en çok aranan konular arasında geliyor. Peki Aşure Günü ne zaman bitecek?

    Hürriyet Haber
    28.09.2019 - 13:50 | Son Güncelleme:
    1 / 4
    Aşure günü ne zaman bitecek İşte Muharrem ayının biteceği tarihNext

    Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1440 hicri yılından, 1441 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

    Etiketler: aşure nedir , son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu! Sözleri şoke etti

    İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu! Sözleri şoke etti

    Milyonlarca dolar kazanıyorlar ama evlerinde doğru dürüst eşya yok

    Milyonlarca dolar kazanıyorlar ama evlerinde doğru dürüst eşya yok

    Okulda korku dolu dakikalar

    Okulda korku dolu dakikalar

    Hazal doğum için gün sayıyor

    Hazal doğum için gün sayıyor

    Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

    Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

    İzmir'de dehşet anları

    İzmir'de dehşet anları

    Karım ve ben yıllar önce

    Karım ve ben yıllar önce

    Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi ne zaman, hangi kanalda?

    Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi ne zaman, hangi kanalda?

    Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi

    Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.