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Aslı İzmirli ve Ayşe And son yolculuklarına uğurlandı
İran’daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Her iki arkadaşın cenazelerinin camiye getirilmesi, aileleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Ayşe And ve Aslı İzmirlinin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And’ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.
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