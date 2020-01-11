Aşk mı yaşıyorlar? Çağla Şıkel gönlünü Aydın Gürhan'a mı kaptırdı?

"Ben sadece kapıları açmak ya da kapamak için ekstra çaba harcamıyorum. Her ne olacaksa doğal akışında olacak. Ben istesem de istemesem de... Dolayısıyla böyle bir acelem yok. İçimde böyle bir boşluk falan da hissetmiyorum. Kendi içimde o kadar tamamım ki, biri de beni sevsin düşüncesinde hiç değilim."