Asırlar öncesinde yazdı... 'Üçüncü Savaşı'nı başlatacak olaylar 2018'de'

Üçüncü Dünya Savaşı'nın ne zaman ve nasıl başlayacağız Nostradamus'un ünlü 'Les Propheties' kitabında bahsedilen en dikkat çekici kehanetlerden birisi. Bu kehanete göre 2018 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek.
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