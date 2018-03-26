Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Asırlar öncesinde yazdı... 'Üçüncü Savaşı'nı başlatacak olaylar 2018'de'

    Asırlar öncesinde yazdı... 'Üçüncü Savaşı'nı başlatacak olaylar 2018'de'

    .

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:
    1 / 18
    Asırlar öncesinde yazdı... Üçüncü Savaşını başlatacak olaylar 2018deNext

    Üçüncü Dünya Savaşı'nın ne zaman ve nasıl başlayacağız Nostradamus'un ünlü 'Les Propheties' kitabında bahsedilen en dikkat çekici kehanetlerden birisi. Bu kehanete göre 2018 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek.

    Etiketler: haberler , haber

    En Yeni Foto Galeriler

    Asırlar öncesinde yazdı... 'Üçüncü Savaşı'nı başlatacak olaylar 2018'de'

    Asırlar öncesinde yazdı... 'Üçüncü Savaşı'nı başlatacak olaylar 2018'de'

    Yok böyle para! Herkes Tarık'ı konuşuyor...

    Yok böyle para! Herkes Tarık'ı konuşuyor...

    Ve Beşiktaş eski yıldızıyla anlaştı! Geri dönüyor...

    Ve Beşiktaş eski yıldızıyla anlaştı! Geri dönüyor...

    Buraya 21 yaşından küçük olan giremiyor! Nedeni ise…

    Buraya 21 yaşından küçük olan giremiyor! Nedeni ise…

    6 ay çalışıp 6 ay geziyorlar

    6 ay çalışıp 6 ay geziyorlar

    Fenerbahçe'de sigara ve torpil! İçler acısı hal...

    Fenerbahçe'de sigara ve torpil! İçler acısı hal...

    Avrupa’nın en büyüleyici 10 seyahat rotası

    Avrupa’nın en büyüleyici 10 seyahat rotası

    Rusya'da facia! Çoğu çocuk onlarca kişi yanarak öldü

    Rusya'da facia! Çoğu çocuk onlarca kişi yanarak öldü

    Şampiyon takımı açıkladı! Yılmaz Vural'dan olay sözler...

    Şampiyon takımı açıkladı! Yılmaz Vural'dan olay sözler...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri