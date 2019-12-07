Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ: O RAKAMIN ALTINA MASAYA OTURMAYIZ Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre;



Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu’nda, “2 bin 578 TL’nin altındaki asgari ücrete biz yokuz” mesajı damgasını vurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret için 3 bin 200 lira diyen var, 10 bin lira diyen var, 6 bin lira diyen var. Bu rakam bizim için 2 bin 578 lira civarında olursa tamam. Ama diğer türlü altında olursa, bize de getirmeyin. O masada da oturmayız” dedi.



Genel kuruldaki konuşmasında kıdem tazminatıyla ilgili devam eden tartışmaları anımsatan Atalay, “Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdemle ilgili olumsuz bir şey yapmayın. Bu yapıyı bozdurmayız, mevcut durumdan nokta kadar geri gitmeyiz. Ama almayanlarla ilgili bir şey yapılmasına taraf oluruz” açıklamasını yaptı. Kıdemle ilgili bir şey olması durumunda iki saatte 1.3 milyon kişiyi toplayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bir şey olursa, burada durmamızın da anlamı yok. Ceketimizi alır gideriz” ifadelerini kullandı.



Değişen dönemin yeni madenlerinin AVM’ler olduğunu da kaydeden Atalay, “AVM’lerde 500 bin çalışan güneş görmeden çalışıyor. Sabah 6’da güne başlıyor, akşam 10’da bitiriyor. Madenciler kadar onlarla ilgili de çözüm bulmak lazım. Oradaki insanlar meslek hastalığına tutuluyor. Onlar da bizim bir parçamız” dedi.