AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınav hazırlıklarında son haftaya girdi. Bu yılın takvimine göre, AÖF güz dönemi ara sınavları. 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren öğrencilerin ana gündem konularından biri de AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi. Sınav gününde kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen açıköğretimliler, sınava girecekleri yer bilgisini önceden öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?