AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınav tarihine sayılı gün kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Dört oturumda tamamlanacak olan AÖF’te öğrenciler, farklı okullarda sınava tabi tutulacak. Sınav yerleri bilgisini içeren AÖF sınav giriş belgesi sınav gününde gerekli olan belgelerden biri. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
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Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınav hazırlıklarında son haftaya girdi. Bu yılın takvimine göre, AÖF güz dönemi ara sınavları. 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren öğrencilerin ana gündem konularından biri de AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi. Sınav gününde kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen açıköğretimliler, sınava girecekleri yer bilgisini önceden öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
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Geçtiğimiz dönemler baz alındığını AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri bilgisinin 2 gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. "AÖF sınav giriş belgesi" duyurusu Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yapılıyor.
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AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi sayfasına tıklandıktan sonra e-posta veya TC kimlik numarası ve şifre işlem girildikten sonra sınav giriş yerleri sorgulanabilecek.
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Öğrenciler, hem web sayfası üzerinden hem 'Anadolu Mobil' uygulamasından sınav belgesini görüntüleyebilecekler.