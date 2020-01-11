AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final oturumları öncesinde en çok merak edilen ve gündeme gelen konulardan biri de AÖF sınav yerleri bilgisi oldu. Sınav gününde kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen açıköğretimliler, öncesinde sınav yerlerini öğrenerek bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF final sınavı ne zaman?
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1
Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Akademik Takvimine göre AÖF güz dönemi final oturumları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala hazırlıklarını artıran öğrenciler bir yandan da AÖF sınav yerleri araştırması yapıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, Anadolu Üniversitesi’nden bir açıklama geldi mi?
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AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 18-19 Ocak’fa gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerlerinin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
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SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.