Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Bazı aileler kundaktaki bebekleriyle Anıtkabir'e gelirken taraftar grupları, öğrenciler ve yaşlıların da arasında olduğu her yaştan vatandaşlar dualar ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.
İstanbul Kadıköy'de Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu.