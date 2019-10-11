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Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar
KOCAELİ’de, bankaların internet sitelerini birebir kopyalayarak ‘oltalama’ denilen yöntemle 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren 8 kişi yakalandı. Hesaplarına geçirdikleri 2 milyon lira ile lüks otomobiller alıp, para desteleriyle fotoğraf çektiren yaşları 18 ile 20 arasında değişen 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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