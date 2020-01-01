Almanya’da yeni yıl böyle kutlandı

Almanya’da yılbaşı kutlamaları sırasında bazı şehirlerde havai fişekler yangına neden olurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Berlin’de 5 kadını taciz eden şüpheliler gözaltına alındı, önceki yıllarda taciz olaylarıyla sarsılan Köln’de ise bu yıl böyle bir olay yaşanmadı.
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Başkent Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı (Siegessaeule) arasında bulunan 17 Haziran Caddesi üzerinde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki alanda aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi yeni yılı eğlenerek karşıladı. Polis, kutlama alanı dolduktan sonra girişleri kapattı.
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Brandenburg Kapısı’nın önüne kurulan platformda çok sayıda sanatçı sahne alırken, gece yarısından itibaren başlayan ve yaklaşık 8 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.
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Güvenlik önlemleri kapsamında alana girişte herkesin üstü aranırken, çok sayıda polisin de kutlama alanı çevresinde görev yaptığı görüldü.
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Kutlamalarda çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, 5 kadının da tacize uğradığı belirtildi. Tacizciler, polis tarafından gözaltına alındı. Bir binada ise havai fişek nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri saatler sonra söndürebildiği yangında çocukların yaralandığı belirtildi. Berlin’de polis ayrıca otobanda yeni yılın hemen öncesinde çok sayıda kişinin ateşli silah kullanması üzerine önlem aldı.
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İtfaiye ve güvenlik güçleri gece yarısı 783 olaya müdahale etti. Bunlardan 107’si acil çağrı olmak üzere 552 yangın çağrısı yapıldı. Berlin’de bir kişi silahı ile önce havaya, daha sonra polislere ateş açtı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kişi tutuklandı. Frankfurt’ta da itfaiye ekibine saldıranlar tutuklandı.
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Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Rehden’de Diepholz yakınlarında bir araç, yayaları ezdi. Polis, kaza sırasında yoğun sis olduğunu ve sürücünün yayaları fark edememiş olabileceğini açıkladı. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.
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Daha önceki yıllarda görülmeyen düzeyde emniyet tedbirleri dikkati çekti. Geçtiğimiz yıllarda taciz olaylarıyla gündeme gelen Köln Dom Katedrali önünde bu yıl taciz olayı yaşanmadı. Dom Katedrali’nin tamamı barikatlarla çevrildi. Alman polisi alana girecekleri üst araması yaparak geçirdi. Tarihi Dom Katedrali çevresinde uzun yıllardır sürdürülen havai fişek yasağı devam etti.
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Katedralin yakınında bulunan Deutz Köprüsü, yerel saatle 21.00’de trafiğe kapatıldı. Katedralin önündeki meydanda kurulan sahnede konser verildi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Köln, Ren Nehri’ndeki gemilerden yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla merhaba dedi. Gösteri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
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Mülheim an der Ruhr’da yangın çıktı. 25 kişinin etkilendiği yangında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Yeni yılda alkolün de etkisiyle trafik kazaları da meydana geldi. Oberhausen şehrindeki kazada 9 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ibbenbüren şehrinde ise bir binada gaz patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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Gütersloh şehrinde, evin önünde yaktıkları mangalı soğuttuktan sonra eve getiren 11 kişi karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldı. 27 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, zehirlenenler arasında iki de çocuk olduğu bildirildi. Hessen’e bağlı Bebra’da alkollü olduğu belirlenen bir adam havai fişekle binada yangına neden oldu. 52 yaşındaki adam ağır yaralandı.