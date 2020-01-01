Almanya’da yeni yıl böyle kutlandı

Gütersloh şehrinde, evin önünde yaktıkları mangalı soğuttuktan sonra eve getiren 11 kişi karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldı. 27 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, zehirlenenler arasında iki de çocuk olduğu bildirildi. Hessen’e bağlı Bebra’da alkollü olduğu belirlenen bir adam havai fişekle binada yangına neden oldu. 52 yaşındaki adam ağır yaralandı.