Alman kaleci Neuer’le birlikte yaptılar! Kopyası bile 4 bin Euro’ya satıldı

“Neuer ile Mikail ortak bir tablo yaptı. Tablonun ortasına da benim önerimle profesyonel maçlarda kullanılan futbol topunu koydular. Tabloyu hazırlarken çok eğlendiler. İkisi de birbirini çok sevdi. Neuer, Mikali’e ‘İlk kez elime fırça alıp tuvali boyuyorum’ dedi. Satılan eserlerden elde edilen gelirin bir bölümü çocuk yuvasında kullanılacak olması bizi de çok sevindirdi.”