Alman kaleci Neuer’le birlikte yaptılar! Kopyası bile 4 bin Euro’ya satıldı
Almanya’da ‘Altın Çocuk’ olarak adlandırılan 7 yaşındaki ressam Mikail Akar, Berlin’de ikinci sergisini açtı. Bu kez bir akşamlık açılan sergide koleksiyoncular ve sanatseverler ‘Manuel Neuer ve Mikail’in 11’i’ adlı esere büyük ilgi gösterdi.
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Mikail Akar, Alman Milli Takımı ve Bayern Münih’in hem kaptanı hem de kalecesi Manuel Neuer’in dar gelirli çocuklara yardım amacıyla kurduğu vakfa destek için fırçayı eline aldı. Neuer ile birlikte tuvalin başına geçen Mikail’in ortaya çıkardığı orijinal tablo ve bu tablonun bakısı yapılan 11 eser, Berlin’deki Bankhaus August Lenz’in salonlarında sergilendi.
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Satışa çıkarılan 12 eserin altısı hemen alıcı buldu. Orijinal eser 11 bin Euro’ya satılırken, baskısı yapılanlardan 5’i ise her biri 4 bin 11 Euro’ya alıcı buldu. Elde edilen gelirin bir bölümü Manuel Neuer’in vakfının açacağı çocuk yuvası için harcanacak.
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Çocuk yuvası için resim yapma davetinin Neuer’in vakfından geldiğini belirten Mikail Akar’ın babası Kerem Akar, şunları söyledi: “Manuel Neuer, Mikal’i basından tanıyor ve ona hayran. Açacakları yuva için Mikail’in kendileriyle işbirliği yapıp yapmayacağını sordu. Biz de Mikail’e söyledik. O da kabul etti.”
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“Neuer ile Mikail ortak bir tablo yaptı. Tablonun ortasına da benim önerimle profesyonel maçlarda kullanılan futbol topunu koydular. Tabloyu hazırlarken çok eğlendiler. İkisi de birbirini çok sevdi. Neuer, Mikali’e ‘İlk kez elime fırça alıp tuvali boyuyorum’ dedi. Satılan eserlerden elde edilen gelirin bir bölümü çocuk yuvasında kullanılacak olması bizi de çok sevindirdi.”
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“Mikail, 2020’de Almanya, Hollanda, Fransa ve Japonya’da sergi açacak. Asıl hedefimiz, Türkiye’de, İstanbul’da sergi açmak. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi davet ederse çok seviniriz.
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“Farklı ülkelerden davet almak bizi onurlandırıyor. Ancak İstanbul’da açarsak çok daha gururlanacağız. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet ederse, belediyenin sosyal projelerinde de yer almak isteriz.”
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Berlin’de Almanya’nın ve Avrupa’nın önde gelen ressamlarına salonlarını açan Bankhaus Augsut Lenz, iki ay içinde ikinci kez Mikail’in eserlerine ev sahipliği yaptı.
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Bankhaus Augsut Lenz’in yöneticileri, eserleri büyük ilgi gören Mikail’e bir oda tahsis etti. Böylece Mikail’in eserleri yıl boyunca koleksiyoncuların ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak.