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    Haberler >Gündem>Afrin merkezden çok çarpıcı görüntüler! İşte o tüneller…

    Afrin merkezden çok çarpıcı görüntüler! İşte o tüneller…

    Zeytin Dalı harekâtında kurtarılan Afrin'de teröristlerin kente hâkim tepelere özel iş makineleriyle açtığı tüneller bulundu. AA'nın görüntülediği tünellerin giriş kısmı bir kamyonun girebileceği genişliğe sahip... Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerin tespit edilen ilk kısmı 400 metreyi buluyor.

    AA
    20.03.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:
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    Afrin merkezden çok çarpıcı görüntüler İşte o tüneller…Next

    Zeytin Dalı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

    Etiketler: afrin , tüneller , afrin kent merkezi , Son dakika , gündem

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