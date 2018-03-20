Haberler >Gündem>Afrin merkezden çok çarpıcı görüntüler! İşte o tüneller…
Afrin merkezden çok çarpıcı görüntüler! İşte o tüneller…
Zeytin Dalı harekâtında kurtarılan Afrin'de teröristlerin kente hâkim tepelere özel iş makineleriyle açtığı tüneller bulundu. AA'nın görüntülediği tünellerin giriş kısmı bir kamyonun girebileceği genişliğe sahip... Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerin tespit edilen ilk kısmı 400 metreyi buluyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.