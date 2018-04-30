"Afrika savanası" değil... Bu görüntüler Türkiye'den
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle "Afrika savanası"nı andırıyor. Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, otlakları ortadan bölen dereyi geçerken kameralara belgesellik görüntüler yansıyor.
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