Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Afgan yarışmacının Kanada Başbakanına benzerliği şaşırttı

    Afgan yarışmacının Kanada Başbakanına benzerliği şaşırttı

    Afganistan’da bir yetenek yarışmasında sahneye çıkan şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliği herkesi şaşırttı.

    Fotoğraflar: AFP - İHA
    15.01.2019 - 01:13 | Son Güncelleme:
    1 / 13
    Afgan yarışmacının Kanada Başbakanına benzerliği şaşırttıNext

    Afganistan’da bir televizyon kanalında yayınlanan “Afgan Star” adlı müzik programında sahneye çıkan düğün şarkıcısı Abdul Salam Maftoon’un Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğiyle çok konuşuldu.

    Etiketler: Abdul Salam Maftoon

    En Yeni Foto Galeriler

    08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

    08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

    Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

    Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

    Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

    Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

    Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

    Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

    UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

    UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

    Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Recep Çetin'e ilginç destek

    Recep Çetin'e ilginç destek

    Önce dua okudu, ardından ateş etti

    Önce dua okudu, ardından ateş etti

    Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

    Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.