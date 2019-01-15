Afgan yarışmacının Kanada Başbakanına benzerliği şaşırttı

Afganistan’da bir televizyon kanalında yayınlanan “Afgan Star” adlı müzik programında sahneye çıkan düğün şarkıcısı Abdul Salam Maftoon’un Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğiyle çok konuşuldu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.