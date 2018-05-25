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50 kez araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz'i gezdiler
Nevşehir'de turizmci Kübra Şahin (24) ve Gül Hatice Çot (24), otostop yaparak, geldikleri Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylar ile turizm merkezlerini gezdi. İkili, 50 araç değiştirip, yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ettikten sonra yürüyerek, çıktığı yaylalarda çadır kurup, ateş yaktı.
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