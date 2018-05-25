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    50 kez araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz'i gezdiler

    Nevşehir'de turizmci Kübra Şahin (24) ve Gül Hatice Çot (24), otostop yaparak, geldikleri Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylar ile turizm merkezlerini gezdi. İkili, 50 araç değiştirip, yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ettikten sonra yürüyerek, çıktığı yaylalarda çadır kurup, ateş yaktı.

    Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)
    25.05.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:
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    50 kez araç değiştirip, 1 haftada Karadenizi gezdilerNext

    Nevşehir'de turizm sektöründe çalışan Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot, çantalarını sırtlayarak, merak etikleri Karadeniz'e doğru yola koyuldu.

    Etiketler: gündem

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