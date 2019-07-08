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    "2030'dan geldim" demişti! Anlattıkları gerçekleşti

    2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah'ın yaşanacağını iddia ettiği bazı olaylar gerçekleşti.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
    08.07.2019 - 07:54 | Son Güncelleme:
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    2030dan geldim demişti Anlattıkları gerçekleştiNext

    2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.

    Etiketler: 2030'dan gelen adam , gelecekten gelen adam

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