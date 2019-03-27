"2030'dan geldim" demişti' Anlattıkları gerçekleşti

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.
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