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    "2030'dan geldim" demişti' Anlattıkları gerçekleşti

    2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah'ın anlattığı bazı olaylar gerçekleşti.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
    27.03.2019 - 09:16 | Son Güncelleme:
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    2030dan geldim demişti Anlattıkları gerçekleştiNext

    2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.

    Etiketler: 2030dan gelen adam
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