2020 yılında 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr tatili için geri sayım başladı
Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve 2020 yılında 15 tatil ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşecek sorusu, öğrencilerin gündemindeki önemli maddelerden birisi olmaya devam ediyor. Sömestr tatili ile birlikte boş zaman geçirebilecekleri tarihleri merakla araştıran vatandaşlar, 15 tatil ne zaman sorusuna yanıt arayacak. Peki, 2020 yılında 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, sömestr tatili için merak edilen bazı detaylar
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15 tatil ne zaman başlıyor sorusu, sömestr ile birlikte yarıyıl tatiline girmeyi iple çeken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 15 tatil ne zaman başlayacak ve sömestr tatili kaç gün olacak sorusu ile merak edilen hususta bilgi edinebilecek olan öğrenciler, buna göre planlarını gerçekleştirebilecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
15 tatil, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte resmen başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasındaki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler...
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6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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Hayvanları otlatırken ders çalışıyor
Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Melike Günay, babasına yardımcı olmak için hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, hayvanları otlatırken, kitap okuyup, ders çalışıyor.
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Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Melike Günay, anne babası ayrıldıktan sonra, lise öğrencisi ablası Melek, ağabeyi Emrah ve babası Ramazan Günay’la yaşamaya başladı. Ablası ve ağabeyi gibi babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip, hafta sonları dört keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, otlatıyor.
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Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor. ‘Paşa’ isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, "Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum. Burada ders yapıp, kitap okuyorum. Korkmuyorum çünkü köpeğim ’Paşa’ beni hiç yalnız bırakmıyor. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler bazen yanıma gelip, benimle sohbet ediyor" dedi.