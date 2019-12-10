2020 yılında 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr tatili için geri sayım başladı

15 tatil ne zaman başlıyor sorusu, sömestr ile birlikte yarıyıl tatiline girmeyi iple çeken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 15 tatil ne zaman başlayacak ve sömestr tatili kaç gün olacak sorusu ile merak edilen hususta bilgi edinebilecek olan öğrenciler, buna göre planlarını gerçekleştirebilecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



15 tatil, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte resmen başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasındaki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.



Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler...