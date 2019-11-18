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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 11:31,

2020 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin 2020 sınav takvimini yayınlaması ardından 2020 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavının tarihi belli oldu. MSÜ sınavlarında öğrenciler, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 farklı konuda teste tabi tutuluyor. Peki, 2020 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavı ne zaman?

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların takvimi bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan takvimde MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavı’nın başvuru tarihinin yanı sıra gerçekleşeceği tarih yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman alınacak, sınav ne zaman yapılacak?

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29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

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Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

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