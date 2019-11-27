Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2020 Hac başvurusu nasıl yapılır? Hac kuraları ne zaman çekiliyor?
2020 yılında Hac farizasını yerine getirmek üzere başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Hac başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek ve Hac başvuruları nasıl gerçekleşecek? İşte, 2020 Hac başvurusu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bazı bilgiler
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2020 yılında hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Hac başvurusu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Hac başvurusu için kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, Hac kuraları ve başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Hac kayıt yenileme işlemi, geçtiğimiz yıllarda da Hacca gitmek üzere başvurularını yapan ancak kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar için geçerli olacak.
Hac kayıt yenileme süreci, 2019 Hac farizası için geçtiğimiz yıl kuraya dahil olan Hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde otomatik olarak gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yılki başvurunun ardından iletişim bilgilerinde değişiklik olan Hacı adayları, E-Devlet üzerinden giriş yaparak bu bilgileri değiştirebilecek.
Peki, ilk kez hac başvurusu yapacak olan vatandaşların işlemi ne olacak?
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İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN ÖN KAYIT NASIL OLACAK?
2020 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları (11 Kasım- Saat: 00:01 - 13 Aralık 2019 - Saat: 23:59 ) tarihleri arasında alınacak.
“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.
Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek.
Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 5 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olanlar, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapmaları gerekmektedir.
Hacca götürülmek istenilen 0 - 12 yaş aralığındaki çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir. Çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.
Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.
Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.
Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler; kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, kayıt süresi içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili müftülüklerden bilgilerini düzelttirebileceklerdir.
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ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER
1- Müracaat esnasında tercih edilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra konaklama tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
2- Vatandaşlarımızın güncel iletişim bilgilerini (kura sonuç bildirimi ve diğer bilgilendirmelerde sistemde kayıtlı iletişim bilgileri esas alınacağından) mutlaka girmeleri gerekmektedir.
3- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birinin ilk defa 2020 yılında kayıt yapmış olması, diğerinin ise kaydının yenilenmiş olması durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (11 Kasım - 13 Aralık 2019) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılabileceklerdir. Bu işlemlerini il veya ilçe müftülüklerinden yapabileceklerdir.
4- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden grup başı/dilekçeyi imzalayan veya internet üzerinden değişiklik yapan kişi sorumlu olacaktır.
5- Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilecektir