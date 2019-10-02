2 Ekim son depremler listesi: Deprem mi oldu?

Tüm Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi, sarsıntı detayları ile birlikte Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. 2 Ekim son depremler listesi aracılığıyla gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremler öğrenilebilecek. İşte, 2 Ekim son depremler listesi hakkında detaylı bilgiler
Son depremler listesi aracılığıyla gece ve sabah saatlerinde meydana gelen depremleri görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2 Ekim Çarşamba günü meydana gelen son depremler hakkında derinlik, enlem, boylam ve saat bilgileri
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:27:48 38.8517 26.4278 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
07:23:32 38.8592 26.4142 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
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