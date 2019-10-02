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    2 Ekim son depremler listesi: Deprem mi oldu?

    Tüm Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi, sarsıntı detayları ile birlikte Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. 2 Ekim son depremler listesi aracılığıyla gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremler öğrenilebilecek. İşte, 2 Ekim son depremler listesi hakkında detaylı bilgiler

    Hürriyet Haber
    02.10.2019 - 07:42 | Son Güncelleme:
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    2 Ekim son depremler listesi: Deprem mi olduNext



    Son depremler listesi aracılığıyla gece ve sabah saatlerinde meydana gelen depremleri görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2 Ekim Çarşamba günü meydana gelen son depremler hakkında derinlik, enlem, boylam ve saat bilgileri

    Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    07:27:48 38.8517 26.4278 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

    07:23:32 38.8592 26.4142 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

    06:40:19 39.4890 25.8893 6.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

    06:27:31 38.8395 26.8070 7.8 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

    05:49:06 36.7353 26.7467 98.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

    05:18:08 41.2065 23.7835 13.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

    05:01:18 38.6747 38.1978 8.6 -.- 2.3 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)

    04:50:29 38.6652 37.9885 8.2 -.- 1.8 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)

    04:41:53 39.4940 25.8377 6.6 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

    04:29:53 38.4068 26.4338 10.6 -.- 1.0 -.- ILDIR-CESME (IZMIR)

    03:58:35 40.0028 26.1415 9.4 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)

    03:56:34 39.9978 26.1422 5.1 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)

    03:54:55 37.2577 27.0997 8.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI

    03:51:48 39.9978 26.1570 8.3 -.- 1.7 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)

    03:39:22 39.9900 26.1472 12.4 -.- 1.1 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)

    03:10:32 40.8497 28.3042 6.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

    02:47:09 38.9563 26.1410 5.4 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

    02:37:11 40.5563 25.6688 9.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

    01:47:51 39.4885 25.8368 4.1 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

    01:40:22 39.4740 25.8353 5.3 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

    01:36:29 40.8520 28.2712 15.7 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

    Etiketler: gece deprem mi oldu , SeoHAber , son dakika haberler

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