Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2 bin yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizemin kapısı aralandı
Mayalar dönemine ait büyük gizem 2 bin yıl sonra çözüldü.
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1
Dresden Kodeksi, Mayalar döneminden günümüze kalan en eski kitabe olarak kabul ediliyor.
2
13'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Dresden Kodeksi, Mayalar tarihini ve astronomik bilgileri içeriyor.
3
İspanyol Krallığı'nın Yeni Dünya'ya ulaşması sebebiyle tarih sahnesinden silinen Mayalara ait dört yazından biri olan Dresden Kodeksi'nde gizemi bir türlü çözülemeyen metinler de yer alıyor.
4
"Secrets of Archaeology" adlı bir belgesel Dresden Kodeksi'ni konu alıyor.
5
Belgeselde 16'ncı yüzyılda yaşamış İspanyol Piskopos Diego de Linda'nın insan kurban etme uygulamasını tanımladığı ve piskoposun Yeni Dünya'da yaşayan yerlileri Hristiyanlık dinine inandırma çabaları sırasında bazı suçlar işlediği bilgisi veriliyor.
6
Piskoposun işlediği suçlar arasında Mayalara ait yazınları yakarak yok etmek de bulunuyor.
7
Mayalar, Yeni Dünya'daki tarihi, MÖ. 50'de yazı ile kayıt altına alan ilk medeniyetti.
8
İncir ağacı kabuğu kullanarak kitap üreten Mayaların yazını, ideogram ve fonetik karakterler içerdiği için tercüme edilmesi oldukça zor bir iş gibi görünüyordu.
9
1950 yılında Rus asıllı kitabe uzmanı Yuri Knorozov tarihteki ilk Maya dilbilgisi kavramını ortaya attı.
10
Yuri Knorozov'un ortaya attığı dilbilgisi konsepti De Landa alfabesini temel alıyordu.
11
Buna göre Dresden Kodeksi'nde Venüs ve Ay hareketlerine dair çizimler ve Maya Krallığı'na ait 260 günlük ayin takvimine dair bilgiler bulunuyordu.
12
Kitabede ayrıca Maya yeni yıl kutlamaları gelenekleri ve yağmur tanrısı Chaac'a 134 yerde atıf yapılıyor.
13
MÖ. 2000'li yıllarda tarih sahnesine çıktığı düşünülen Mayalar mimari, matematik, astronomi gibi alanlarda büyük ilerleme kaydetmişti.
14
2019 yılının ilk döneminde Meksika'da Mayalara air olduğu tespit edilen 150 nesne bulunmuştu.
15
Mart ayında ise Meksika Ulusal Tarih Enstitüsü INAH, Jaguar Tanrısı Balamku olarak bilinen bir mağara sistemini keşfettiklerini duyurmuştu.