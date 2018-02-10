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18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı... İşte şimdiki hayatı
15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan 18 yaşındaki Eddy Zillan, 1 milyon doların üzerinde para kazanarak ABD basınının dikkatini çekti. 18 yaşındaki yatırımcı şimdi kripto para alanında danışmanlık hizmeti veriyor.
Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin pek çok başarı hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 18 yaşındaki Eddy Zillan.
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