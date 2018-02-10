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    Haberler >Dünya>18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı... İşte şimdiki hayatı

    18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı... İşte şimdiki hayatı

    15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan 18 yaşındaki Eddy Zillan, 1 milyon doların üzerinde para kazanarak ABD basınının dikkatini çekti. 18 yaşındaki yatırımcı şimdi kripto para alanında danışmanlık hizmeti veriyor.

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:
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    18 yaşına gelmeden Bitcoinden milyonlar kazandı... İşte şimdiki hayatıNext

    Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin pek çok başarı hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 18 yaşındaki Eddy Zillan.

    Etiketler: Bitcoin , ABD , zengin

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