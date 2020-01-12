15 tatil ne zaman başlayacak? 2019-2020 sömestr tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin merakla araştırdığı 15 tatil ne zaman ve kaç gün sürecek sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Bakanlık, 2019-2020 sömestr tatil için karnelerin ne zaman verileceğini ve tatilin kaç gün süreceğini takviminde belirtti. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, öğrenciler kadar veliler, okullarla bağlantılı olarak iş yapan kişilerin de merakla araştırdığı 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı
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15 tatil ya da sömestr tatil olarak bilinen ara tatil süreci hakkında detaylı bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl yürürlüğe geçen bir haftalık ara tatil uygulamasının ardından bu kez sömestr tatili ile yaklaşık 2 hafta boyunca tatil yapacak olan öğrenciler, internet üzerinden tatil hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, 2019-2020 sömestr tatili hakkında detaylı bilgiler15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?15 Tatil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre bu yıl toplam 16 gün sürecek. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.
İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...
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15 TATİL NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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MEB’den öğrenci ve veliler için ‘Eğitim Takvimi’
MEB, öğrenci ve veliler için ‘Eğitim Takvimi’ hazırladı. Her yeni güne, ‘Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli’ başlığıyla yaprakları aralanan takvimde, ‘Günün Sözü’, ‘Günün Kelimesi’, ‘Günün Atasözü’, ‘Günün Doğrusu’, ‘Günün Oyunu’ gibi bölümler yer alıyor.