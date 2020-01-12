15 tatil ne zaman başlayacak? 2019-2020 sömestr tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?

15 tatil ya da sömestr tatil olarak bilinen ara tatil süreci hakkında detaylı bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl yürürlüğe geçen bir haftalık ara tatil uygulamasının ardından bu kez sömestr tatili ile yaklaşık 2 hafta boyunca tatil yapacak olan öğrenciler, internet üzerinden tatil hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, 2019-2020 sömestr tatili hakkında detaylı bilgiler15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?15 Tatil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre bu yıl toplam 16 gün sürecek. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.



İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...