(11 Aralık 2019) Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı... Sayısal Loto MPİ ikramiye kupon sorgulama

Geçen hafta 1 milyon TL ile yüzleri güldüren Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'dan yatırıldığı öğrenildi. İşte, 11 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.