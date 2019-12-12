(11 Aralık 2019) Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı... Sayısal Loto MPİ ikramiye kupon sorgulama

Sayısal Loto oyununun 11 Aralık 2019 tarihli çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Saat 21.45'te başlayan canlı Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk talihli numaraları kamuoyuna duyuruldu. 1278'nci hafta Sayısal Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, sabırsızlıkla beklenen Sayısal Loto sonuçları ve MPİ ikramiye kupon sorgulama sayfası
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Geçen hafta 1 milyon TL ile yüzleri güldüren Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'dan yatırıldığı öğrenildi. İşte, 11 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
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SAYISAL LOTO'DA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Sayısal Loto çekilişinde bu hafta şu numaralar çıktı;
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.