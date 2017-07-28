Futbolcu Bekir İrtegün’e ‘ByLock’ gözaltısı

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını

kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bekir İrtegün daha önce yurtdışına çıkmak isterken polis tarafından engellenmiş, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrenmişti.

Bunun üzerine İrtegün avukatı aracılığıyla soruşturma savcılığına dilekçe sunarak telefonuna örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kimin yüklediği ve kimlerle konuştuğuna dair bilgiler verdiği öğrenildi.

Bu dilekçeden sonra savcılığın gözaltı kararı çıkartarak İrtegün'ün teslim olması için tebligat gönderdiği, İrtegün'ün de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu belirtiliyor.

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor.

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