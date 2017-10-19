Fuhuş için anlaştıkları travestiler hayatlarının şokunu yaşattı

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, olay 14 Ekim Cumartesi günü Konak ilçesi Alsancak semti Bornova Sokağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Bir turizm firmasında çalışan 42 yaşındaki Y.A. ile iş arkadaşı 25 yaşındaki arkadaşı K.E. bir barda eğlendikten sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bornova Sokağı'nda ilerleyen iki kafadar aldıkları alkolün de etkisiyle yanlarına gelen 23 yaşındaki Burak T. isimli travesti ile para karşılığı birlikte olmak için anlaştı.



İki arkadaş travesti ile birlikte bir apartman dairesine gitti. Cebindeki yüklü miktardaki parayı çıkarıp içinden anlaştıkları tutarı travesti Burak T.'ye veren iki arkadaş, iki farklı odaya girip kıyafetlerini çıkardıktan sonra beklemeye başladı. Bir süre sonra evdeki travestilerden 17 yaşındaki E.K., Y.A.'nın odasına girerek müştekinin boğazına bıçak dayadı.

BİRİ BIÇAK ÇEKTİ, DİĞERLERİ CEBİNİ BOŞALTTI

Y.A. boğazına bıçak dayanınca büyük bir panik yaşadı. Bu sırada Y.A.'nın bulunduğu odaya bağlantı sağlayan ikinci kapıdan içeri giren diğer travestiler 36 yaşındaki Umut Ç., 28 yaşındaki Ercan Ç., 22 yaşındaki Muhammet S. ile 22 yaşındaki Emre K. müştekinin cebini boşalttı. Travestiler Y.A.'nın cebindeki şirkete ait 14 bin lirayı çaldı.



Y.A. ile K.E. isimli kafadarlar apar topar kıyafetlerini giyip dışarı çıktı. Travestiler tarafından evden kovulan iki kişiden Y.A. cebini kontrol ettiğinde 14 bin lira paranın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine iki arkadaş soluğu Alsancak Polis Merkezi'nde aldı. İki arkadaş kendilerine bıçak çekildiğini ve 14 bin lira paralarının çalındığını belirterek travestilerden şikayetçi oldu.



POLİS EVE OPERASYON DÜZENLEDİ



Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Travestilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi. Operasyonda 6 travesti gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yağma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen travestiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.