Frensiz facia

Kazanın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şoför Uğur Durmaz ve 4 yolcu otobüste sıkışarak can verdi. Hayatını kaybedenler itfaiyenin iki saatlik çalışması ile otobüsten çıkarılabildi. Kazada yaralanan 37 yolcu Ankara’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ağır yaralı bir yolcu da hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunun bir bölümü uzun süre trafiğe kapatıldı.







FREN YAPMAMIŞ

Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri polis ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İlk tespitlere göre, kaza otobüs şoförünün uyuması nedeniyle meydana geldi. Otobüsün hiç fren yapmadan, yaklaşık 80 kilometre hızla önce yol ortasındaki iki şeridi ayıran düşük bankete girdi sonra hızla köprü ayağına çarptı. Uzman ekipler, olay yerinde hiç fren izi bulunmamasının şoförün uyuduğu yolundaki tespitleri doğrular nitelikte olduğunu belirttiler. Otobüste hız kaydı yapan takograf da incelemeye alındı.



BAKANDAN ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları, Gazi Hastanesi Acil Servisi’nde ziyaret etti. Soylu, “6 vatandaşımız Hakkın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok” dedi.