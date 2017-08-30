Fransız öpücüğü

2014 yılında Fransız Peugeot-Citroen Grubu’na (PSA) ortak olup adeta iflasın eşiğinden döndüren Çinli Dongfeng şimdi de bir başka Fransız deviyle ortaklık kuruyor. PSA’nın Avrupa’da en büyük rakibi olan Renault-Nissan Grubu dün yaptığı açıklamada dünyanın en büyük pazarı Çin’de elektrikli araç üretimi için Dongfeng ile ortak şirket kuracağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şirketin adının ‘eGT New Energy Automotive’ Renault ile Nissan’ın yüzde 25’er, Dongfeng’in ise yüzde 50 pay sahibi olacağı ifade edildi. Açıklamaya göre eGT Renault-Nissan’ın crossover SUV platformunu kullanan kompakt sınıftan biraz daha küçük boyutta yeni bir elektrikli araç üretecek. Böylece Çinli Dongfeng, Fransız Peugeot ve Citroen’den sonra en büyük rakibi Fransız Renault ile de ortaklık kurarak, otomotiv dünyasında ilginç bir ilke imza attı.

YÜZDE 14 HİSSE ALMIŞTI





Bilmeyenler için 2011 yılından 2014 yılına kadar kâr edemeyen, finansal açıdan sıkıntı içinde bulunan Fransız Peugeot Citroen Grubu (PSA) Çinli Dongfeng’in ve Fransa devletinin şirkete ortak olmasını kabul etmişti. 7.26 milyar dolarlık kurtarma operasyonu sonucunda Dongfeng ve Fransa devleti yüzde 14 hisse için 800’er milyon Euro yatırarak PSA’ya ortak oldular. Şirket aynı zamanda yeni hisse satışlarının yanı sıra 2.7 milyar Euro’luk yeni kredi de aldı. Bu operasyon sonrası 118 yıllık şirkette ilk kez Peugeot ailesi şirket hakimiyetini kaybetmiş oldu. Bir başka ilk de şirketin Dongfeng ortaklığı ile birlikte ilk kez yabancı bir ortağa sahip olmasıydı. Ancak bu ortaklık sonrası PSA Grubu ve özellikle Peugeot adeta yeniden doğarak hızlı bir büyümeye geçti. Kârlılığın artması ve finansal açıdan güçlenmeleriyle birlikte bu yılın başında Alman Opel’i bile alacak noktaya geldiler. Şimdi gözler Renault-Nissan Grubu’nun Çin’de yeni ortaklarıyla bu rekabette ne yöne gideceğinde.

ÇİN’DE ELEKTRİK ATAĞI





Çin, araç satışları içinde elektrikli olanların payını hızla artırmayı hedefleyen politikalarıyla şu ana kadar elektrikli araç üretimine direnen küresel otomotiv üreticileri için kuralların değiştiğini gösteriyor. Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, satılan araçların belirli oranlarda elektrikli olmasını zorunlu hale getirdi. Buna göre 2018 başlarında her üreticinin satışlarının en az yüzde 8’i pille çalışan elektrikli veya benzin ve elektrikli motorlu araçlardan oluşmak zorunda. Bu oran 2019’da yüzde 10, 2020 yılında yüzde 12’ye, 2025’te ise yüzde 20’ye yükselecek. ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Co, bu ay içinde Çinli üretici Anhui Zotye Automobile ile ortak şirket kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı. ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Alman Daimler ve ABD’li General Motors (GM) Çin’de üretim için çalışma yürüttüklerini daha önce açıklamıştı.