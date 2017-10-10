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    Hürriyet >Kitap Sanat>Frankfurt Gaye Boralıoğlu’nu seçti

    Frankfurt Gaye Boralıoğlu’nu seçti

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Yazar Gaye Boralıoğlu, alanında dünyanın en önemli etkinliği kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı’nda her yıl Barış Ödülleri dahilinde gerçekleştirilen ‘Satırlar Arasında - Bir Saatlik Güzellik’ programına seçildi.

    Program kapsamında Boralıoğlu’nun ‘Meçhul’ adlı romanı bu yıl Almanya’nın en büyük edebiyat ödülü  Büchner Ödülü’nü kazanan Alman şair ve yazar Jan Wagner tarafından okunacak. Okuma etkinliği 13 Ekim’de Saint Katharine Kilisesi’nde gerçekleşecek. ‘Meçhul’, bu yıl Almanya’da ‘Der Fall İbrahim’( adıyla ve Binooki Verlag tarafından Wolfgang Riemann çevirisiyle yayımlanmış ve bu yaz Sueddeutsche Zeitung tarafından yılın kitapları listesine seçilmişti.
    Programın amacı şöyle açıklanıyor: “Karşılıklı anlayışın bir ifadesi ve kriz bölgelerinde yaşayan insanlarla dayanışmanın bir işareti olarak bu okuma seanslarıyla onların edebiyatını onurlandırmak istiyoruz.” 
    Etiketler: #kitapsanat , #gayeboralıoğlu , #frankurtkitapfuarı
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