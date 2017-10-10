Frankfurt Gaye Boralıoğlu’nu seçti

Program kapsamında Boralıoğlu’nun ‘Meçhul’ adlı romanı bu yıl Almanya’nın en büyük edebiyat ödülü Büchner Ödülü’nü kazanan Alman şair ve yazar Jan Wagner tarafından okunacak. Okuma etkinliği 13 Ekim’de Saint Katharine Kilisesi’nde gerçekleşecek. ‘Meçhul’, bu yıl Almanya’da ‘Der Fall İbrahim’( adıyla ve Binooki Verlag tarafından Wolfgang Riemann çevirisiyle yayımlanmış ve bu yaz Sueddeutsche Zeitung tarafından yılın kitapları listesine seçilmişti.

Programın amacı şöyle açıklanıyor: “Karşılıklı anlayışın bir ifadesi ve kriz bölgelerinde yaşayan insanlarla dayanışmanın bir işareti olarak bu okuma seanslarıyla onların edebiyatını onurlandırmak istiyoruz.”