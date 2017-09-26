Forza Motorsport 7'yi oynayanlar çıldırdı! Sebebi ise...

Forza serisinin ilk PC oyunu olan Forza Motorsport 7 geçtigimiz günlerde yayınlanan demo sürümüyle birlikte dikkatleri üstüne çekti. Oyunculara 4K sürüş keyfi ve 700’den fazla araba kullanma imkanı sunan Forza Motorsport 7, düşük FPS ve takılma sorunundan dolayı büyük tartışmalara yol açmıştı. Oyunun işlemcilerinin yalnızca tek çekirdeğini kullandığı yönünde yapılan açıklamadan sonra tepkiler giderek büyüdü. Bu durum hakkında yeni bir basın açıklaması yapan Microsoft olayın yanlış bir anlaşılma olduğunu, oyunun performans acısından bir sıkıntısı olmadığını belirtti.





Microsoft’un yaptığı açıklamada PC’lerde 4 ile 16 çekirdek arasında, Xbox One’da ise 7 çekirdekten faydalanarak çalıştığı söylendi. Oyunun tam sürümüyle birlikte demo sürümünde yaşanan performans sıkıntılarının yaşanmayacağını söyledi. Oyunun tam sürümü 29 Eylül’de 400 TL liradan satışa sunulacak.