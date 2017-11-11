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    Formula 1’de silahlı soygun şoku

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 23:02 | Son Güncelleme:

    Formula 1 takımlarından Mercedes’in bazı çalışanları Brezilya’da saldırıya uğradı.

    Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sezonun 19. yarışı Brezilya Grand Prix’si öncesinde kötü bir sürprizle karşılaştıklarını belirtti. Sao Paulo kentindeki Jose Carlos Pace Pisti’nde bugün koşulacak yarış öncesinde silahlı saldırganların soygun amacıyla Mercedes takımının kaldığı noktaya geldiğini aktaran Hamilton, “Dün gece bazı takım arkadaşlarım, pist alanını terk ettiği sırada silahlı soyguncular tarafından Brezilya’da saldırıya uğradı. Olay sırasında silahlar ateş aldı ve bir arkadaşımızın alnına silah dayandı. Bu çok üzücü bir durum. Lütfen burada kalmak zorunda olan profesyonel arkadaşlarım için dua edin. Hala sinirden titriyoruz” ifadelerini kullandı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Williams takımı ile Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin de silahlı saldırıya maruz kaldığı ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

    Etiketler: Formula 1 , gazetehaberleri
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