Fonksiyonları iyiye gidiyor

Prof. Dr. İbiş şunları söyledi:

“Beyin sapının oldukça korunmuş olduğunu gösteren bulgular bunlar. Beyin fonksiyonları günden güne daha iyiye gidiyor. Ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı. Bu, bizim için çok önemli. Beyin fonksiyonlarının geriye dönüşü bakımından önemli ancak beynin toparlanması süreç alır. Sabırla beklemek ve gözlemlemek lazım. Bunlar bizi gerçekten daha da umutlandıran bulgular ve güzel gelişmeler. Bugün (dün) yapılan tomografisinde, öncekilere göre beynin daha da rahatladığını, ödemin çözülme sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Elbette ki Deniz Bey’in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmaması için destek uyguluyor. Kafatasının açılan kısmının kapatılması dışında cerrahi müdahaleye gerek yok.”