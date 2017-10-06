Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Firefox Quantum Chrome'dan nasıl 2 kat daha hızlı?

    Firefox Quantum Chrome'dan nasıl 2 kat daha hızlı?

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Firefox Quantum web tarayıcısı pazarında son günlerin en çok konuşulan konu başlıklarının başında yer alıyor. En önemli özelliği ise çok hızlı olması, hatta hızlı bildiğimiz Chrome'dan bile 2 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Peki Firefox Quantum bunu nasıl başarıyor? Gerçekten denildiği gibi Chrome'u ezip geçiyor mu?

    Photon kullanıcı arayüzüne sahip yeni Firefox, gücünü baştan aşağı yeniden oluşturulmuş ve modernize edilmiş motorundan alıyor. 57 sayısının değişimin büyüklüğünü karşılamadığına karar veren Mozilla, bu sebeple isim ve logoda da değişikliğe gitmiş.

    Firefox 52 ile kıyaslandığında Quantum iki kat daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor. Bileşenleri ve haliyle tarayıcı daha hızlı hale getirmek için Rust dilikullanılmış. Firefox geçmişten günümüze görevleri tek işlemci çekirdeği ile yürütürken, artık birden fazla çekirdeği kullanıyor. Yine Rust ile kodlanan yeni CSS motoru da yükleme sürelerini artırmak için birden fazla çekirdek kullanmakta. Şirket, bunu başka bir web tarayıcının yapamayacağı şeklinde bir iddiaya sahip. 

    Firefox Quantum Chromedan nasıl 2 kat daha hızlı

    Eski Firefox sürümlerinden iki kat daha hızlı olan bu yeni tarayıcı, Chrome‘dan da %20 daha az RAM kullanmasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mobil cihazlar üzerinde de çok daha hızlı çalışacak olan Quantum, Chrome‘dan her platformda daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Henüz beta olan Quantum, 14 Kasım‘da kullanıcılara sunulacak. Bakalım Mozilla, yeni tarayıcısıyla Chrome‘u tahtından edebilecek mi?

    Etiketler: mozilla , web tarayıcı , firefox quantum , chrome
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri