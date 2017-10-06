Firefox Quantum Chrome'dan nasıl 2 kat daha hızlı?

Photon kullanıcı arayüzüne sahip yeni Firefox, gücünü baştan aşağı yeniden oluşturulmuş ve modernize edilmiş motorundan alıyor. 57 sayısının değişimin büyüklüğünü karşılamadığına karar veren Mozilla, bu sebeple isim ve logoda da değişikliğe gitmiş.

Firefox 52 ile kıyaslandığında Quantum iki kat daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor. Bileşenleri ve haliyle tarayıcı daha hızlı hale getirmek için Rust dilikullanılmış. Firefox geçmişten günümüze görevleri tek işlemci çekirdeği ile yürütürken, artık birden fazla çekirdeği kullanıyor. Yine Rust ile kodlanan yeni CSS motoru da yükleme sürelerini artırmak için birden fazla çekirdek kullanmakta. Şirket, bunu başka bir web tarayıcının yapamayacağı şeklinde bir iddiaya sahip.





Eski Firefox sürümlerinden iki kat daha hızlı olan bu yeni tarayıcı, Chrome‘dan da %20 daha az RAM kullanmasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mobil cihazlar üzerinde de çok daha hızlı çalışacak olan Quantum, Chrome‘dan her platformda daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Henüz beta olan Quantum, 14 Kasım‘da kullanıcılara sunulacak. Bakalım Mozilla, yeni tarayıcısıyla Chrome‘u tahtından edebilecek mi?