Fırat Arslan’dan büyük başarı

ÇOĞUNLUĞU Türk 5 bin seyircinin ilgi gösterdiği boks gecesinde dünya şampiyonu Fırat Arslan, Arjantin şampiyonu Alejandro Emilio Valori’yle karşılaştı. Müsabakanın yedinci raundunda vurduğu bir sol kroşe ile rakibini sersemleten sporcumuz, karşılaşmayı nakavt ile kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Salonu dolduran binlerce Avrupalı Türk seyircinin tezahüratları altında zafere koşan Arslan, ülkemize bir gurur daha yaşattı. Arslan’ın hedefi yine dünya şampiyonluğu unvan maçı var.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Stuttgart’taki bir diğer dövüşçümüz Avni Yıldırım ise daha maçın başında İngiliz rakibi Chris Eubank’ın yumruklarına hedef oldu. Maçın üçüncü raundunda da aldığı sert yumrukla maça devam edemedi ve turnuvadan erken elendi. Dünya şampiyonası ve altın kemer unvanlarını kaçıran sporcumuzun erken vedası seyircilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yıldırım kariyerinin 17. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Aynı gecede ağır sıklette dövüşen Berlinli boksör Burak Şahin de rakibini puanla yenerek ringden zaferle indi. Boks gecesine ağırlıklı olarak Türk seyirciler ilgi gösterdi. 5 bin kişinin doldurduğu salonda Avni Yıldırım ile Chris Eubank dövüşü öncesi kısa süreli bir arbede yaşandı. Ancak kavga büyümeden önlendi.