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    Fırat Arslan’dan büyük başarı

    Ali VARLI / BERLİN
    08.10.2017 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Boks efsanesi Muhammed Ali adına düzenlenen turnuvanın Stuttgart’taki çeyrek finalinde Fırat Arslan Arjantin şampiyonu rakibini nakavtla yendi. Avni Yıldırım henüz üçüncü raundda İngiliz rakibinin yumruklarına daha fazla dayanamayarak maça devam edemedi. Berlinli boksör Burak Şahin de ringden zaferle indi.

    ÇOĞUNLUĞU Türk 5 bin seyircinin ilgi gösterdiği boks gecesinde dünya şampiyonu Fırat Arslan, Arjantin şampiyonu Alejandro Emilio Valori’yle karşılaştı. Müsabakanın yedinci raundunda vurduğu bir sol kroşe ile rakibini sersemleten sporcumuz, karşılaşmayı nakavt ile kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Salonu dolduran binlerce Avrupalı Türk seyircinin tezahüratları altında zafere koşan Arslan, ülkemize bir gurur daha yaşattı. Arslan’ın hedefi yine dünya şampiyonluğu unvan maçı var.

    Fırat Arslan’dan büyük başarı

    İLK YENİLGİSİNİ ALDI
    Stuttgart’taki bir diğer dövüşçümüz Avni Yıldırım ise daha maçın başında İngiliz rakibi Chris Eubank’ın yumruklarına hedef oldu. Maçın üçüncü raundunda da aldığı sert yumrukla maça devam edemedi ve turnuvadan erken elendi. Dünya şampiyonası ve altın kemer unvanlarını kaçıran sporcumuzun erken vedası seyircilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yıldırım kariyerinin 17. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

    Fırat Arslan’dan büyük başarı

    Aynı gecede ağır sıklette dövüşen Berlinli boksör Burak Şahin de rakibini puanla yenerek ringden zaferle indi. Boks gecesine ağırlıklı olarak Türk seyirciler ilgi gösterdi. 5 bin kişinin doldurduğu salonda Avni Yıldırım ile Chris Eubank dövüşü öncesi kısa süreli bir arbede yaşandı. Ancak kavga büyümeden önlendi.

    Etiketler: Muhammed Ali Turnuvası , Fırat Arslan , Burak Şahin , Avni Yıldırım , Stuttgart , Boks Gecesi
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