Firar yazışmaları

Yargıtay’ın bozma kararından sonra ‘Böcek’ olarak anılan yasadışı dinleme davası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkemenin talebi üzerine MİT, davanın FETÖ firarisi sanıkları Enes Çiğci ile Ali Özdoğan’ın ByLock raporlarını gönderdi. Özdoğan’a ilişkin ByLock tespit raporunda, firari polisin kullanıcı adının ‘a23’, kriptolu programa giriş şifresinin de ‘qazwsx1!’ olduğu ifade edildi. Raporda, Ali Özdoğan’ın ByLock programını son olarak 16 Şubat 2016 tarihinde kullandığı, programa toplamda 280 kez giriş yaptığı, 89 mesaj aldığı ve 136 mesaj gönderdiği belirtildi.

ABD’YE GELMEYİN

Özdoğan’ın Bylock’ta “Abi” diye hitap ettiği bir kişiye Türkiye, ABD ve Almanya’da pasaport ve vize konusunda yapılan sorgulama teknikleriyle ilgili bilgi verdiği dikkat çekiyor. Özdoğan, kaçış yolu arayan kişiye, şu uyarılarda bulunuyor: “Abi tr’de (Türkiye) entegre bir sistem yok. İnterpolün, Türkiye’nin kayıp, çalıntı, zamanı geçmiş vs hepsi farklı veri tabanlarında. Görevli pasaportun sahteliğinden vs şüphe etmedikçe kayıp ve çalıntı bilgisayarından kontrol etmiyor. Ama Almanya ve ABD gibi yerlerde tüm veri tabanları daha çok birbirine entegre, yani tek bilgisayar sorgusu ile birçok veri tabanı sorgulanıyormuş. O nedenle, Münih’te bunu otomatik tespit yapabiliyolar demek ki. Bir de şu var: bilgisayardan çıkan bilgiye Almanlar çok itibar etseler, gözaltı vs daha sorunlu işlemler yaparlar demek ki.

Bir de şu durum var abi: Durumu riskli olanları ABD’ye gelmesi çok makul görünmüyor. Burası kapalı alan. Bir sorun olduğunda devletin tespit etme gücü çok fazla. Ama Avrupa olsa, elinizde 27 ülke var pasaportsuz birinden birine geçersiniz. Hangi ülke derdinizden anlarsa o ülkeden işinizi halledersiniz. Yani abi en önemli tedbir şu bence: ABD’ye gitmemeye çalışsınlar. Çünkü ABD’de kaçma zor. Sisteme laf anlatmak zor. Ama Avrupa’da bir ülkeye iltica müracaatı yapar mesala. Orası kabul etmezse, diğer ülkeye müracaat eder.”

Çiğci’ye ilişkin yazışmalarda FETÖ’cülerin tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’yle ilgili bir mesaj da dikkat çekti. Mesajda, “Baransu imamı vs. kafalamış. Pek hücrede durmuyor, sürekli mobil” denildi.