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    Finlandiya'da bıçaklı saldırı!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 17:03Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 17:36

    Finlandiya'nın Turku şehrinde bıçakla kalabalığa saldıran bir kişi vuruldu.

    Finlandiya'nın Turku kentinde bıçaklı bir saldırgan yakalandı. Polis, Twitter'dan paylaştığı mesajda zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

    Polis, birçok kişiyi bıçakladığı bildirilen zanlıyı bacağından vurdu. Zanlının gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer halka kent merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

    Finlandiya polisi yerel saatle 16:40'ta attığı tweette, "Turku'nun merkezinde birçok kişi bıçaklandı. Halkın kent merkezinden uzak durması gerekli" dedi.

    Olay yerinden paylaşılan bir fotoğrafta yerde üzeri örtülü bir kişi görülüyor. Finlandiya'da yayımlanan Turun Sanomat gazetesi de saldırıda bir kişinin öldüğünü yazdı.

    Etiketler: Finlandiya , Turku , saldırı
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